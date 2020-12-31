С 31 декабря в Башкирии начинает действовать особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение правительства республики опубликовано на портале правовой информации.В документе говорится, что до 10 января в Башкирии будут действовать ограничения на проведение мероприятий с использованием факелов, свечей, фейерверков и прочей пиротехники. В местах массовых гуляний должны быть организованы дежурства на случай ЧП. Отдельно упоминается, что дети из неблагополучных многодетных семей при необходимости должны быть помещены на новогодние праздники в соцучреждения интернатного типа.Кроме того, муниципалитетам поручено в период праздников обойти неблагополучных граждан, а также пожилых людей и инвалидов, дабы проверить, соответствуют ли их жилища требованиям пожарной безопасности.