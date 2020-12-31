Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил уроженку Нефтекамска Яну Габбасову с победой в девятом сезоне шоу «Голос». Накануне за певицу из нашей республики проголосовали 51% зрителей финала. От организаторов и спонсоров Яна получила домашнюю студию звукозаписи, миллион рублей и путешествие по России.- Башкирия подтвердила неофициальное звание самого музыкального региона. Совсем недавно мы поздравляли Рушану Валиеву, финалистку «Голоса», а вот теперь Яна Габбасова стала победителем шоу, - написал в соцсетях Хабиров.Также руководитель республики вспомнил знаменитых музыкантов из Уфы и Башкирии.- Высших успехов добились наши Земфира и Юрий Шевчук, братья Абдразаковы, а в последние годы еще и различная хулиганистая молодежь, - отметил Хабиров.Под «хулиганистой молодежью» глава региона имел в виду знаменитых рэперов, уроженцев Уфы - Моргенштерна, Face, Boulevard Depo и других. В последние несколько лет столицу Башкирии все чаще называют столицей рэпа и «Новой Атлантой».