В Башкирии завершены поиски 16-летнего подростка из Иглино. Мальчик ушел из дома, никого не предупредив о своих планах, 30 декабря. К вечеру его семья забила тревогу. О пропаже подростка сообщили волонтерам и в полицию, в соцсетях появились ориентировки с призывами ко всем неравнодушным помочь в поисках. Утром 31 декабря от добровольцев пришла радостная весть: мальчика удалось обнаружить.Как сообщили в сообществе \\"Поиск детей\\" Иглино, подросток был найден живым и невредимым.- Живой! С наступающим всех! - гласит пост.Где мальчик пропадал и при каких обстоятельствах его нашли, активисты не уточняют.