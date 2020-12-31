В последний день 2020 года в Башкирии зафиксирован антирекорд по количеству погибших от коронавируса за сутки - четыре человека. Общее число жертв инфекции в регионе на 31 декабря составляет 142 человека.Суточный прирост случаев коронавируса – 167. Таким образом, число носителей инфекции с начала пандемии в Башкирии превысило отметку в 19 тысяч – 19064 случая заражения.204 человека выздоровели за минувшие сутки, всего же от COVID-19 оправились 15903 человека. В данный момент лечение от \\"короны\\" получают 3829 жителей Башкирии, из них 783 - в больницах и 3046 лечатся амбулаторно.