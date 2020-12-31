На нерегулируемом перекрестке возле школы-интерната №28 для слепых детей в Уфе появились ограждения. Установить их надлежало мэрии Уфы, но власти не торопились исполнять судебное предписание. Тогда к делу подключились приставы. После нескольких уведомлений, так и не дождавшись реакции властей, они привлекли их к ответственности. Суд назначил штраф за бездействие.- Административное воздействие побудило должника исполнить предписания суда в полном объеме, - пояснили в пресс-службе УФССП по Башкирии.Для слабовидящих и слепых детей установили барьерные ограждения, обеспечив им возможность безопасного перехода проезжей части.