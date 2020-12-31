В Стерлитамаке на 90 дней опечатали один из магазинов сети «Монетка». Он не выдержал проверки по соблюдению санитарно эпидемиологических требований. Жильцы дома, в котором располагается супермаркет, пожаловались, что товар разгружают прямо у них под окнами. Кроме того, канализация магазина и дома общая, что является нарушением и представляет угрозу для здоровья граждан.Как рассказали в Службе судебных приставов Башкирии, супермаркет привлекли к административной ответственности. Владельцам поручили решить проблемы, однако сделать это без приостановки деятельности невозможно, поэтому магазин опечатали на три месяца.