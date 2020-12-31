Скандально известная общественница Рамиля Саитова останется под стражей еще на два месяца. Как сообщает РБК Уфа, Кировский районный суд продлил ей арест до 6 марта.Саитова находится за решеткой с начала ноября. Поводом для ареста послужили ее экстремистские заявления в социальных сетях. Женщина привлекает внимание правоохранителей не в первый раз. Ранее ее уже брали под стражу за оскорбительные высказывания в адрес представители одной из кавказских национальностей. Ролик, в котором она придирается к группе девушек из другой страны, вызвал тогда волну возмущения в соцсетях.Однако Саитова продолжила эпатировать публику. Так, несколько недель спустя она открыла дверь следователю без одежды и засняла на видео их беседу. Запись она также опубликовала в интернете.