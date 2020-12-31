В новогодние праздники Госавтоинспекция Башкирии будет работать в усиленном режиме. Об этом водителей предупредил глава ГИБДД республики Динар Гильмутдинов. Инспекторы будут выявлять нетрезвых граждан за рулем и нарушителей иных правил дорожного движения.Главный госавтоинспектор посоветовал всем, кто намерен употреблять на праздниках спиртные напитки, в течение суток воздержаться от управления автомобилем.- Не стоит доверять «народным» схемам расчета, через какой промежуток времени после выпитого можно садиться за руль. Этот показатель индивидуален для каждого водителя, - отметил Гильмутдинов. - Рассчитываю на ваше понимание и поддержку.