Развязку на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди в Уфе с 8 января закрывают на реконструкцию. В мэрии города объяснили, что путепровод \\"исчерпал свою пропускную способность\\", поэтому его решено расширить на две полосы.Как будет организовано движение перед Бельским мостом, власти представили на схеме.Проезд по путепроводу планируют открыть к 30 ноября 2021 года, а завершить реконструкцию съездов еще через год - в 2022-м.В настоящий момент дорожные службы монтируют временные светофоры и новые знаки. Власти города советуют автовладельцам изучить альтернативные пути проезда как из центра города, так и в центр.