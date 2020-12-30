На сайте правовой информации сегодня, 30 декабря, появился обновленный документ об изменении указа о режиме повышенности готовности из-за угрозы распространения коронавируса, подписанный главой Башкирии Радием Хабировым.Согласно последним изменениям, режим самоизоляции продлевается для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 14 января 2021 года. В социальных учреждениях Башкирии карантин вводится до 28 февраля 2021 года.Обязательный режим самоизоляции на 14 дней также введен для прибывших из Великобритании и Северной Ирландии, даже в случае, если они прибыли транзитом из другого региона России.Указ вступает в силу 1 января 2021 года.