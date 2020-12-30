В Башкирии начались срочные поиски пропавшего мальчика из Иглино. 16-летний Сергей Ведерников сегодня, 30 декабря, вышел из дома в неизвестном направлении и исчез. В настоящий момент к розыску уже присоединились волонтеры и полиция, требуется помощь неравнодушных.Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения.Был одет: трико серого цвета, пестрый пуховик до бедра, темные кроссовки, белая шапка с синим орнаментом и помпоном.Поисковики, занятые розыском ребенка, обратились ко всем, кто может знать о местонахождении Сергея, с просьбой сообщить информацию по следующим телефонам: полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных); дежурный номер \\"Поиск Детей - Уфа\\" 8-927-969-89-19.