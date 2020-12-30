Из машины у 40-летнего предпринимателя в Уфе вытащили полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, вечером 28 декабря бизнесмен оставил свою Toyota Land Cruiser на парковке возле кафе в центре города. Мужчина отлучился буквально на 10 минут, а когда вернулся, то увидел, что стекло его элитного внедорожника разбито. Уфимец бросился осматривать салон машины и понял, что там нет портфеля, в котором лежало 500 тысяч рублей.Предприниматель обратился с заявлением в полицию. По факту кражи сотрудники возбудили уголовное дело. С места преступления они изъяли след обуви и одну бахилу, которая, как предполагается, принадлежала вору.