Синоптики Башгидромета рассказали, какая погода будет в республике завтра, 31 декабря, в последний день 2020 года.В регионе местами ожидается небольшой снег. Ветер прогнозируется юго-западный, умеренный. Температура воздуха грядущей ночью составит -16,-21°, по востоку до -25°. Днем немного потеплеет – до -10,-15°, местами до -20°.Напомним, на днях был опубликован прогноз погоды на новогоднюю ночь. Ожидается умеренный мороз и небольшой снег. А вот 1 января с восходом солнца температура воздуха начнет заметно расти.