В новогоднюю ночь, 1 января 2021 года в Уфе будут подготовлены две площадки под праздничные салюты – на площади имени Ленина и перед Дворцом культуры «Моторостроитель». Залпы фейерверков начнут греметь в 2:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Для оказания необходимой экстренной помощи в непосредственной близости от места запуска салюта будут дежурить медицинские работники и спасатели.До фейерверков центрами народных гуляний станут ледовые городки и новогодние площадки, рассредоточенные по всем районам столицы. Наибольшее скопление горожан ожидается перед Государственным академическим русским драматическим театром (Горсовет). Там пройдет эстрадно-развлекательная программа со звездами башкирской эстрады, артистами и творческими коллективами. Концерт начнется в 22:30 и продлится до 2:30.Развозить жителей по домам в разные уголки города будут автобусы, трамваи и троллейбусы. В администрации дали график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь.