Ишимбайский городской суд Башкирии приговорил к девяти годам колонии общего режима водителя, который сбил 10-летнего мальчика на глазах у матери и сестренки. Об этом сообщила региональная прокуратура.Напомним, трагический инцидент произошел 25 октября 2019 года в городе Ишимбае. Ребенок во время прогулки с мамой и младшей сестрой попал под колеса Renault Logan и скончался на месте происшествия. 35-летний мужчина, который сидел за рулем иномарки, уверял инспекторов, что мальчик сам выбежал на проезжую часть в неположенном месте.Тем не менее по данным башкирской прокуратуры, водителя судили за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. В надзорном ведомстве заявили, что мужчина во время ДТП находился «в наркотическом опьянении» и нарушил скоростной режим.Подсудимого приговорили к 9 годам лишения свободы и взыскали с него 1,8 млн рублей компенсации морального вреда в пользу семьи погибшего ребенка. Сам водитель отказался признавать вину в совершенном преступлении.