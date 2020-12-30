На днях знаменитый уфимский блогер Рустам Набиев, который выжил, хоть и потерял ноги, после обрушения казармы в Омске, дал интервью ведущей авторского канала на Ютубе Ирине Шихман. В беседе с журналистом Рустам Набиев поделился еще одной трагедией, произошедшей в его жизни: оказалось, что его мать убили еще в 1993 году, когда Набиев был еще совсем маленьким. Блогер признается, что практически и не помнит ее. После этого на воспитание его забрала родная тетя.- Это был папа. Он рассказал, что убил ее в состоянии аффекта, так как ему что-то про нее рассказали. Я не знаю всех подробностей. Задушил…, - честно признался Набиев, добавив, что часто потом ездил к отцу в тюрьму.Впрочем, трагедия не сломила мужчину: сейчас он счастливый муж и отец двух очаровательных дочек, а недавно поставил собственный рекорд и первым в мире покорил Эльбрус на одних руках. А недавно он встретился с главой Башкирии Радием Хабировым и даже подарил ему памятный подарок - камень с вершины Эльбруса.