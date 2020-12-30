На лесоповале в башкирской деревне Баскан Белорецкого района 43-летний мужчина в попытке спасти собаку сам угодил под срубленное дерево. Инцидент произошел накануне, 29 декабря, на участке вырубки леса, сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.– Мужчина заметил собаку, которая бегала около падающих деревьев. Решив отогнать животное из опасной зоны, он пострадал сам, оказавшись на траектории падения срубленного дерева, – передали в аварийном ведомстве.Пострадавшего освободили спасатели аварийной службы. Они вытащили мужчину из-под веток и помогли ему добраться до бригады медиков. В Госкомитете отметили, что люди часто не представляют себе степень опасности и последствий, которые несут деревья – «падающий ствол способен разрушить дом и постройки».