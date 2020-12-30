Всем школам Башкирии после новогодних каникул «рекомендовано начать учебу с 11 января 2021 года». Об этом сообщается на сайте министерства образования республики. Сегодня, 30 декабря, у школьников завершится учебное полугодие. Раньше они выходили с зимних каникул позже, с 14 января.– Годовой календарный учебный график школы определяют самостоятельно. Учитывая продление осенних каникул, а также достаточной длинный период обучения в дистанционном формате для учеников 6-10 классов, советуем эффективно использовать каждый день очного обучения для получения качественных знаний, – отметил начальник отдела государственной политики в сфере общего образования министерства Жанна Миникеева.Напомним, в связи с пандемией коронавируса с 9 ноября по 6 декабря ученики 6-10 классов находились на удаленке, остальные посещали школы в обычном режиме.В минувший понедельник, 28 декабря, глава республики Радий Хабиров выразил надежду, что после каникул дети смогут продолжить очное обучение в школах.