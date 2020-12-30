В Башкирии сегодня, 30 декабря, был зарегистрирован новый антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса – 169 зараженных. С начала пандемии носителями инфекции стали 18 897 человек.За день от COVID-19 скончались еще трое жителей, всего – 138. Снято с учета по выздоровлению за все время 14 889 пациентов, 234 из них – в минувшие 24 часа.На 68 человек снизилось количество жителей, болеющих коронавирусом прямо сейчас. На данный момент зараженными числятся 3870 жителей: 826 лежат в больницах республики, 3044 переносят инфекцию в легкой форме у себя дома.