Минувшей ночью, 30 декабря, при пожаре в частном жилом доме в Татышлинском районе Башкирии погиб мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.Тревожный вызов о возгорании бревенчатого дома в селе Аксаитово поступил на пульт диспетчера аварийной службы в 00:47. К моменту приезда спасателей постройка в 48 кв.м. полыхала открытым пламенем. Пожар удалось локализовать к 1:07, а полностью ликвидировать горение в 1:24.Во время разбора конструкций сгоревшего дома сотрудники МЧС обнаружили мертвого 54-летнего мужчину.Сейчас в причинах и обстоятельствах происшествия разбирается следственно-оперативная группа.