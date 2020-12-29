На своей пресс-конференции Радий Хабиров не обошел стороной вопрос и про транспортную реформу в республике. Политик признался, что эта проблема очень сильно ударила по его самолюбию, поскольку рассчитывал завершить ее в самые короткие сроки. Однако время идет, а «ушастые» «ПАЗики» по-прежнему встречаются на уфимских дорогах. И дело совершенно не во внешнем виде этих маршруток (хотя и к нему есть вопросы), а в том, что зачастую о безопасности пассажиров там никто не думает, и далеко не все водители обзавелись кассовыми аппаратами для безналичного расчета.- В какой-то момент я подумал – зря я начал эту историю. Ну летали бы по Уфе эти ПАЗики, раз людям нравится – пусть так и будет. Но теперь я уверен, что мы идем правильным путем. Коллеги из дорожно-транспортной отрасли обещают, что к 2021 году мы там наведем порядок и значительно улучшим, – пообещал глава Башкирии.