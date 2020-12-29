Сегодня в Конгресс-холле «Торатау» проходит пресс-конференция главы Башкирии Радия Хабирова, на которой он отвечает на актуальные вопросы журналистов и жителей республики. Так, одним из надежных методов борьбы с коронавирусом Радий Хабиров назвал именно вакцинацию и рассказал, когда он сам решился на прививку.- Вакцина – это спасение. Я лично вакцинировался очень рано, когда вакцина еще только проходила испытание. Я отношусь серьезно к своей работе и очень боялся, что если заболею, то управление над республикой в некотором смысле будет потеряно, поэтому написал заявление в качестве добровольца и вакцинировался \\"Спутником\\", - поделился Хабиров, отметив, что после прививки чувствовал себя очень хорошо и призвал остальных граждан республики последовать его примеру.