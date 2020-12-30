В уфимской Черниковке неизвестный обокрал магазин фейерверков. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.В полицию поздней ночью 29 декабря обратился 63-летний предприниматель. Ему принадлежит торговая точка по продаже пиротехники, которая под Новый год стала пользоваться особой популярностью – причем как среди покупателей, так и среди воришек. Так, злоумышленник пробрался в запертый ларек, отжав пластиковое окно, и украл 40 тысяч рублей выручки и два фейерверка.Охрана по сигнализации сразу же выехала на место происшествия. Дорога у них заняла всего 4 минуты, однако к их приезду преступник уже успел скрыться. Полицейские обнаружили следы материи и обуви, предположительно, принадлежащие подозреваемому. По факту кражи возбуждено уголовное дело.