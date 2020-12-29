В Уфе поймали гражданина Азербайджана, объявленного в федеральный розыск по подозрению в убийстве. По данным собственного источника «КП-Уфа», 26-летний иностранец причастен к расправе над 68-летней пенсионеркой в республике Дагестан. Он якобы убил ее у нее же дома, в городе Дербенте.В поимке молодого человека участвовали полицейские сразу двух регионов. Преступника задержали, когда тот находился в одной из квартир в Демском районе башкирской столицы. Для дальнейшего расследования он передан сотрудникам МВД по республике Дагестан.