Минздрав Башкирии назвал города и районы республики, в которых с начала пандемии было зафиксировано больше всего заболевших COVID-19. Статистика обновлена по состоянию на 29 декабря.В лидерах антирейтинга, как и всегда, находится столица Уфа. Здесь выявили 6 179 случаев коронавируса. На втором и третьем местах Белебеевский (1332 случая) и Туймазинский (1273) районы. Далее следуют города Салават (802) и Кумертау (724), Мелеузовский район (706), Нефтекамск (642), Стерлитамак (583) и Октябрьский (519). Наименьшее количество заразившихся зарегистрировано в Зилаирском районе и Межгорье – шесть и три случаев соответственно.По уровню заболеваемости, то есть по числу зараженных в расчете на 100 тысяч человек населения в красной зоне находятся пять территорий: Татышлинский (1408 на 100 тыс.), Белебеевский (1392), Бижбулякский (1244), Бакалинский (1197) районы, а также город Кумертау (1143).За все время в Башкирии 18 727 человек заразились коронавирусом, 14 655 выздоровели и 135 умерли.