Уфа на реализацию национальных проектов в 2020 году из бюджетов всех уровней получила 3,9 млрд рублей. В мэрии рассказали, на что именно пошли эти деньги. Данные представил замглавы администрации башкирской столицы Николай Фадеев.На нацпроект «Образование» было потрачено 132,2 млн рублей. Это позволило создать дополнительные 1590 ученических мест в 25 школах, повысить квалификацию более двух тысяч педагогов и обновить материально-техническую базу и закупить оборудование для некоторых учреждений.«Демография» – 163,1 млн рублей. Создано 779 мест в детсадах, построено 4 детских сада на 695 мест, появились новый спортивные объекты и проведено 545 спортивных мероприятий.«Культура» – 120 млн рублей. Для четырех учреждений культуры куплены музыкальные инструменты и оборудование, 120 педагогов повысили квалификацию, создано три точки доступа с виртуальным концертным залом.«Жилье и городская среда» – 276 млн рублей. Благоустроен сквер «Волна», построено продолжение улицы Мушникова, куплено 102 квартиры для расселения жителей из аварийного жилья.«Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 3,2 млрд рублей. Продолжено строительство моста через реку Белую, реконструкция улиц 8 Марта и Комсомольской, завершено строительство улицы Лесунова, отремонтировано 22 участка дорог – более 20 километров полотна.Часть средств, по словам Фадеева, также ушла на национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». В этом году его реализация заключалась в поддержке уфимских предпринимателей «в непростой для них год».