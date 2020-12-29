В башкирском городе Давлеканово у первоклассницы в школе украли «айфон». Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.В полицию 24 декабря обратилась мама 7-летней девочки. По ее словам, дочь оставила телефон в кармане куртки, которую оставила в гардеробе гимназии. Вернувшись за одеждой спустя полтора часа, школьница не смогла найти мобильный. В итоге она пожаловалась маме, а та пошла в полицию.Решение о возбуждении уголовного дела пока принято. Однако известно, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.