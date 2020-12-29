Глава Башкирии Радий Хабиров поделился своим отношением к подаркам. По его словам, в качестве руководителя региона он их «не принимает».– Я много раз говорил, что подарков не принимаю, и в моей приемной вы очередей с коробками-букетами никогда не увидите, – отметил Хабиров в своих соцсетях.Впрочем, написать пост его сподвиг как раз-таки подарок – один из местных производителей одежды вручил ему толстовку «с патриотическим уклоном». На кофте написано «HOME», где буква «О» выполнена в форме карты Башкирии. «Для меня, конечно, это очень ностальгическая штука», – добавил глава.