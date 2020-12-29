17-летняя участница «Голоса» из Башкирии Яна Габбасова пожаловалась на «плохое состояние» за день до финала шоу. Последний этап проекта состоится уже завтра, 30 декабря.– Я в плохом состоянии, но надеюсь, что до завтра более-менее восстановлюсь и смогу сделать все как надо, – написала певица в своем инстаграме. – Ваши голоса нужны, именно вы определите мое место на этом проекте.Девушка добавила, что жизнь, похоже, «решила проверить ее на прочность». В комментариях Яну поддержали и пожелали здоровья сотни поклонников.Напомним, восходящая звезда из Башкирии пробилась в финал 25 декабря. Она поразила слушателей и членов жюри песней Ирины Дубцовой «О нем». После победы в полуфинале девушка столкнулась с травлей со стороны хейтеров в соцсетях.