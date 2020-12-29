В Башкирии записаться на вакцинацию от коронавируса через мобильное приложение можно будет уже в январе 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.– Отлажен процесс записи для граждан на вакцинацию мобильным приложением «К врачу», которое разработано министерством здравоохранения республики. Как только у нас будет получена достаточная партия – я думаю, это будет первая половина января, – эта запись будет открыта, – сообщил чиновник.Он отметил, что наличие анализов на ПЦР и ИФА на антитела не обязательно. Привиться также смогут и пожилые люди.На данный момент регион получил более 7 тысяч доз вакцин от COVID-19. Пока ее получают только медики, учителя, соцработники и сотрудники правоохранительных органов.