В Уфе 69-летняя женщина зарезала 20-летнего внука у себя в квартире, потому что он ругал ее за пьянство. На днях над пенсионеркой прошел суд. Ее приговорили к шести годам колонии.Инцидент произошел вечером 14 апреля 2020 года. Подсудимая вместе с дочерью сидела на кухне и распивала алкоголь. Внук в это время находился в зале и играл в компьютер. В какой-то момент он зашел на кухню и начал ругать мать и бабушку нецензурщиной за то, что те употребляли спиртное. Вернувшись в гостиную, он продолжал кричать. Тогда пенсионерка встала, схватила нож и подошла к внуку.– Имевшимся у нее ножом она ударила один раз в грудь своего внука, после чего вынула нож и на нее хлынула кровь. После этого она бросила нож в раковину, и пошла на крыльцо, где встретила соседа, который и вызвал скорую помощь. Далее она помыла лезвие ножа, но зачем она это сделала, пояснить не может, – следует из показаний подсудимой, которые опубликовал Орджоникидзевский районный суд.На заседании женщину признали виновной. Ей назначили наказание в виде 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима.