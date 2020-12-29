В Башкирии коронавирусом по состоянию на 29 декабря 2020 года болеют почти 4 тысячи человек – на госпитализации и домашнем лечении находятся 3938 пациентов. Данные представил региональный оперативный штаб.За прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 166 жителей. С начала пандемии заразилось 18 728 человек. 14 655 прошли лечение и были сняты с учета по выздоровлению. 111 пациентов выписались за минувшие 24 часа.Новых жертв COVID-19 в Башкирии не выявлено. Всего от этой инфекции скончались 135 жителей. Ранее Росстат обнародовал статистику об умерших от коронавируса за ноябрь.