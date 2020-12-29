Глава Башкирии Радий Хабиров 28 декабря подписал закон о повышении величины прожиточного минимума с 8 469 до 9 605 рублей. Новую норму принял региональный парламент. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон начнет действовать через 10 дней и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.Как пояснили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии, «прожиточный минимума для пенсионеров применяется для установления социальной доплаты к пенсии». На нее могут рассчитывать неработающие пожилые люди, которые получают пенсию ниже уровня прожиточного минимума в регионе.– Размер социальной доплаты к пенсии рассчитывается исходя из разницы между величиной прожиточного минимума пенсионера и размером пенсии с учетом мер социальной поддержки, – пояснили в министерстве.