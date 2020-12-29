В Уфе в минувшее воскресенье, 27 декабря, во время снегопада за 12 часов выпало 30% месячной нормы осадков. Об этом на оперативном совещании сообщил врио мэра Сергей Греков. Он поблагодарил коммунальщиков, которые «хорошо справлюсь» с очисткой улиц от снега.– Снегопад […] был серьезным испытанием для нашего города, отметил глава администрации башкирской столицы. – Считаю, что все службы города справились хорошо с этой задачей. Мы обеспечили беспрепятственный проезд по основным магистральным путепроводам. Для того чтобы устранить все последствия этого снегопада нам с вами необходимо еще дня 2-3 работать в таком же режиме. У меня просьба не снижать темп работ.Греков также поблагодарил за работу глав районов и руководителей профильных предприятий и призвал быть в новогодние праздники «особенно сконцентрированными».