Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса в Башкирии за ноябрь 2020 года. Ведомство насчитало в регионе 29 умерших с COVID-19, в одном из летальных случаев инфекция «не является основной причиной смерти и не оказала существенного влияния на развитие смертельных осложнений». Идентичный показатель по итогам месяца представил и республиканский оперативный штаб. Ранее между информацией Росстат и оперштаба РБ наблюдались расхождения.По показателю ковида как основной причины смерти по итогам ноября у Башкирии в Приволжском федеральном округе один из самых низких результатов. Меньше только у Мордовии – 14 летальных случаев. Напротив, наибольшая смертность в ПФО зафиксирована в Нижегородской области (608), Пермском крае (524) и Удмуртской республике (411).