В новогоднюю ночь, 1 января 2021, ожидается умеренно морозная погода с небольшим снегом. Такой прогноз дали синоптики Башгидромета. По данным специалистов, температура воздуха составит -16,-21°, при прояснениях -23,-28°, днем 1 января -11,-16°. Такой же характер погоды ожидается и в последующие дни.Сегодня, 29 декабря, местами по республике пройдет небольшой снег, на дорогах сохранится снежный накат. Ветер северо-западный, умеренный. Днем -10,-15°.Завтра, 30 декабря, также прогнозируются небольшие осадки, ветер слабый. Ночью -23,-28°, днем -17,-22°, местами до -12°.В последний день 2020 года, 31 декабря, особых изменений в погоде не ожидается. Разве днем немного потеплее – до -11, -16°.