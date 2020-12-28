28 декабря уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду провел последний матч регулярного чемпионата КХЛ в 2020 году. Соперниками подопечных Томи Лямся стали хоккеисты магнитогорского «Металлурга». По традиции, после финальной сирены посетители игры на «Уфа-Арена» приняли участие в благотворительной акции «Мишкопад». В этом году из-за пандемии коронавируса было принято решение не бросать мягкие игрушки на лед.Первый период матча оказался богат на события. Уже на второй минуте шайбу в ворота «Металлурга» забросил Джефф Плэтт. На восьмой минуте Михаил Науменков удвоил счет. На 15-й минуте магнитогорцам удалось отыграть одну шайбу усилиями Андрея Чибисова.Во втором периоде Богдан Потехин сравнял счет в матче – 2:2. В третьем игровом отрезке юлаевцы смогли дожать соперника и вырвали победу. Сначала отличился Владимир Жарков, затем за две с половиной минуты до финальной сирены Александр Кадейкин. Итоговый счет – 4:2 в пользу «Салавата».Следующий матч юлаевцы проведут уже в 2021 году. 3 января дружина Томи Лямся сыграет в Уфе с екатеринбургским «Автомобилистом».