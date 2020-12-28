Сегодня, 28 декабря, на школьном дворе уфимского лицея №155 произошло необычное ЧП: девятилетний школьник застрял ногой в специальной снегоуборочной машине. Очевидцы вызвали спасателей, которые незамедлительно выехали на место происшествия.Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты населения Уфы, звонок на пульт диспетчера поступил в 16:15 часов. Сотрудники поисково-спасательного отряда и бригада скорой помощи незамедлительно прибыли на место и обнаружили, что мальчик застрял ногой в ковше снегоуборочной машины. Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили мальчика из плена и передали медикам. Бригада скорой помощи увезла его в больницу на обследование.Теперь специалисты выясняют причины и обстоятельства инцидента, пояснили в пресс-службе УГЗ Уфы.