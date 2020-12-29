Накануне следком по Башкирии возбудил два уголовных дела в отношении двоих сотрудников ГИБДД. Их подозревают в получении взяток за сдачу экзаменов на водительские права. Оба инспектора свою вину не признают, сообщает пресс-служба ведомства.По версии следователей, один из обвиняемых в июне 2018 года получил через посредника 15 тысяч рублей за «содействие» жителю Уфы в сдаче теоретического экзамена в ГИБДД. Мужчина должен был пройти теорию на права категории «В» и «С», не сдавая экзамен. При этом, будущий водитель отдал за услугу 25 тысяч рублей – 10 тысяч «осели» в кармане у посредника.Второй инспектор в феврале этого года за взятку в 25 тысяч рублей, которую передал ему директор одной из автошкол Уфы, «провел клиента» по всем трем этапам сдачи на права. Посредник же получил три тысячи рублей.Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, уголовные дела в отношении дорожных полицейских были возбуждены по материалам подразделения собственной безопасности МВД по Башкирии. Сейчас оба инспектора находятся под стражей, а следователи устанавливают все детали совершенных преступлений.В МВД по Башкирии прокомментировали ситуацию:- Сейчас по данным фактам подразделение собственной безопасности МВД по РБ проводит служебную проверку. По ее итогам руководством ведомства будет принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения их к установленной законом ответственности, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.