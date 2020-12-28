В Уфе сегодня утром, 28 декабря, напротив одного из жилых домов по улице Амантая бойцовская собака напала на школьника. Она укусила мальчика за ногу. Видео происшествия, заснятое камерой у подъезда, на своей странице в фейсбуке опубликовал общественник Виль Тухватуллин.Судя по кадрам, ребенок вышел из дома и направился в школу. Через несколько метров за ним увязался пес, который впоследствии укусил его за ногу. Собаку гудком припаркованной у высотки машины отпугнул таксист. Автомобиль начал движение и продолжал гудеть, позволив пострадавшему доковылять до подъезда.– Вот как отпускать после этого одного ребёнка в школу? Сегодня утром у нас в микрорайоне бойцовая собака покусала мальчика, – написал Тухватуллин.