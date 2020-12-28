Живая новогодняя елка на площади имени Ленина в Уфе стала самой высокой в России. Рейтинг по результатам собственного исследования составил портал Турстат.30-метровое дерево в башкирской столице обошло елки двух российских центров – московской на Соборной площади Кремля и санкт-петербургской на Дворцовой площади. Их высота составила 25 метров.Топ-10 самых высоких елок в городах России выглядит так:А в рейтинге городов самыми высокими искусственными елками первое место занял город Красноярск. Там в Татышев-парке стоит 55-метровое сооружение.