Минувшим вечером, 27 декабря, на Советской площади в Уфе перестала гореть пиксельная елка, которая месяц назад была куплена за 12 млн рублей. Ледовый городок, на территории которого расположена светодиодная конструкция, был огражден. На внештатную ситуацию внимание обратил общественник Виль Тухватуллин. Он сообщил об этом в своем фейсбуке.«КП-Уфа» обратилась за разъяснениями к пресс-секретарю уфимской администрации Марселю Байдавлетову. По его словам, в ледовом городке возникли технические неполадки.– Сейчас там проходит техническое обслуживание. Елка и ледовые фигуры вчера не горели и сегодня не будут. Скорее всего, завтра все запустят, – передал он.Напомним, пиксельную елку на Сответской площади зажгли совсем недавно, 15 декабря. Высота конструкции составляет 30 метров, а диаметр основания – 12,5 метра. Она может светиться всеми цветами радуги и отображать различные фигуры.