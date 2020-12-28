В Уфе 3 января 2021 года во время проведения парада снегурочек частично перекроют для движения транспорта сразу четыре улицы. Об этом сообщили в городской администрации.Ограничение на проезд будет введено с 11:00 до 17:00 на следующих участках:– улица Гафури (от Пушкина до Заки Валиди);– улица Пушкина (от Гафури до Театральной);– улица Театральная (от Пушкина до Заки Валиди);– улица Заки Валиди (от Театральной до Гафури).Маршрут общественного транспорта, который проходит через эти участки, будет изменен.В мэрии горожан попросили с пониманием отнестись к ограничениям движения и принесли извинения за неудобства.