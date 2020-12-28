В Благоварском районе Башкирии 25-летнего вахтовика обвинили в сексуальной связи с 13-летней девочкой. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.По данным собеседника, в полицию 27 декабря обратилась мать школьницы. Он рассказала, что у нее же в квартире дочь «по обоюдному согласию» вступила в половую связь с молодым человеком. Парень недавно приехал с севера, где работал разнорабочим на крупном предприятии.Подозерваемого доставили в межрайонный отдел следственного комитета, где он дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.