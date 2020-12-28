В Башкирии за текущий год уровень безработицы вырос в 6 раз. Об этом 28 декабря на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.– Понятно, это [показатель безработицы] носит несколько искусственный характер. Это не потому что в 6 раз сократились предприятия. У нас увеличились выплаты безработным, для этого надо было встать на учет и так далее. С октября эта цифра страшная начала падать. Но эта цифра очень большая, – отметил руководитель региона.На том же оперативном совещании министр труда Ленара Иванова рассказала, что пособие по безработице в 2020 году получили «более 206 тысяч человек». На эти выплаты было потрачено 7 млрд рублей – в 4 раза больше, чем годом ранее. Службы занятости смогли устроить на работу порядка 70 тысяч жителей республики.