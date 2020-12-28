В субботу вечером 27 декабря на трассе Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе произошла авария с участием двух легковушек. Как сообщили в ГИБДД республики, ранее лишенный прав 26-летний автомобилист на «Шевроле Авео» вылетел на встречную полосу, где протаранил «Шкоду». Дорожные полицейские отметили, что водитель «Шевроле» ранее два раза привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.Удар был такой силы, что сам нарушитель погиб на месте, а его пассажир, 24-летний парень, заработал ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг, вывих левого бедра.Второй водитель тоже получил травмы, и оба пострадавших были госпитализированы в больницу Салавата.Погибшим оказался 26-летний Идель М. Молодой человек проживал в селе Юмагузино, отслужил в армии, семьей обзавестись еще не успел.Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.