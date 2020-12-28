В Уфе минувшей ночью, 28 декабря, из крупного гипермаркета были эвакуированы десятки человек из-за сообщения о заложенной взрывчатке. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.В службу спасения о минировании сообщил 47-летний охранник другого магазина той же сети. Взрывоопасное устройство в здание якобы должен был пронести некий молодой человек, имя которого ему неизвестно.К гипермаркету тут же стянулись полицейские и саперы. Служба безопасности магазина вывела на улицу 35 человек - персонал и посетителей. Сотрудники силовых ведомств обследовали как сам магазин, так и прилегающую к нему территорию, однако никакой взрывчатки не обнаружили.Полицейские нашли звонившего охранника. Как оказалось, он был пьян. Мужчину доставили в отдел, где тот пояснил, что незадолго до звонка он выпивал в своей квартире с неизвестным, который сказал ему, что «они взорвут магазин». Естественно, несчастный охранник перепугался и начал бить тревогу. Привлекут ли его к ответственности за ложное сообщение, пока неизвестно.