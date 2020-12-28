Глава Башкирии Радий Хабиров выразил надежду, что после новогодних каникул, 11 января, дети смогут продолжить очное обучение. Об этом он сказал на оперативном совещании в региональном правительстве 28 декабря.– 11-го [января], надеемся, все дети в школу пойдут. Надо подготовить все мероприятия [по недопущению распространения коронавируса], чтобы пройти весенний период, – обратился руководитель региона к министру образования Айбулату Хажину.Продолжая тему школьного обучения в условиях пандемии, Хабиров также признал, что в период дистанционного образования «дети получили меньше знаний, и качестве образования упало». На будущий год он поставил Минобру задачу повысить показатели по сдаче ЕГЭ.Напомним, в период с 9 ноября по 7 декабря в дистанционном формате в Башкирии учились школьники 6-10 классов.