Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в региональном правительстве 28 декабря поручил министру транспорта республики Алану Марзаеву избавиться от «ПАЗиков» на линиях общественного транспорта в следующем, 2021 году. Руководитель региона прервал чиновника, когда тот отчитывался о закупленных в текущем году автобусах для госперевозчика «Башавтотранса»:– Вопрос у меня очень простой: когда «ПАЗики» с Уфы уйдут? – спросил Хабиров.– Я не готов четкий ответ дать по срокам, – сказал Марзаев, а затем продолжил свой доклад.После того как выступление министра закончилось, глава Башкирии вновь поднял вопрос о «ПАЗиках»:– Алан Викторович, я что хочу сказать: я дал поручение – «ПАЗиков» в Уфе в следующем году нет.– Услышал, Радий Фаритович, – ответил глава Минтранса.– Не «услышал», а «есть», – поправил Хабиров.– Принято к исполнению.