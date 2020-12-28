Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в региональном правительстве 28 декабря вспомнил о временах работы в администрации президента России, где он занимался вопросами внутренней политики. Руководитель региона поделился с коллегами наставлением о принципе работы чиновников, которое он услышал от своего тогдашнего начальника Владислава Суркова.– Я, когда работал в администрации президента у Владислава Юрьевича Суркова, у нас было правило. Он часто говорил: «Все ваши 12:00 каждого дня все ваши заслуги обнуляются, а все косяки удваиваются». Мы живем по принципу: все наши заслуги, все это не то что обнуляется – они есть, и за это огромное спасибо, – но мы уже должны думать дальше, – сказал Хабиров после доклада министра экономического развития Башкирии Рустама Муратова.